Россиянам рассказали о выгоде подписок на смартфоны

Преимуществом аренды устройств является возможность пользоваться актуальными моделями устройств. Так, с помощью подписки можно уже через год сдать взятый в аренду аппарат в магазин, выбрав новую модель на замену. Еще одним бонусом такой сделки является оплата услуг сотовой связи компанией или оператором, что указано в договоре.

“Как и с классическими кредитными программами, здесь довольно много подводных камней. Главный из них – переплата по сравнению с обычной покупкой в магазине. За счет дисконтирования и программ мотивации в официальных магазинах единоразовая покупка, скорее всего, будет дешевле”, — прокомментировал аналитик.