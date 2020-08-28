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Россиянам рассказали о ядовитых продуктах с огорода
Это связано с обработкой урожая пестицидами
Казалось бы, овощи и прочий урожай с огорода являются абсолютно полезными продуктами. Однако выяснилось, что это далеко не так, о чем россиянам рассказал эксперт по органическому земледелию Яков Любоведский.
Ядовитость некоторых продуктов с огорода обусловлена их обработкой пестицидами, которые используются для сохранения урожая. Так, по словам эксперта, многие овощи и фрукты способны активно впитывать в себя токсичные вещества, тем самым оказывая негативное влияние на организм.
”Сегодня в продуктах овощах и фруктах очень много содержится остаточных накопительных пестицидов. Особенно осторожно надо быть с овощами и фруктами. Сегодня очень часто даже фермеры выдают свою напичканную до предела пестицидами продукцию за натуральную”, — поделился Любоведский. Эксперт также отметил, что больше всего остаточных пестицидов содержится в горохе и семечках подсолнуха.