Россиянам рассказали о ядовитых продуктах с огорода

Ядовитость некоторых продуктов с огорода обусловлена их обработкой пестицидами, которые используются для сохранения урожая. Так, по словам эксперта, многие овощи и фрукты способны активно впитывать в себя токсичные вещества, тем самым оказывая негативное влияние на организм.

”Сегодня в продуктах овощах и фруктах очень много содержится остаточных накопительных пестицидов. Особенно осторожно надо быть с овощами и фруктами. Сегодня очень часто даже фермеры выдают свою напичканную до предела пестицидами продукцию за натуральную”, — поделился Любоведский. Эксперт также отметил, что больше всего остаточных пестицидов содержится в горохе и семечках подсолнуха.