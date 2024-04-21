Россиянам рассказали о замене импортного ПО для проектирования

Опубликовано 21 апреля 2024, 20:44
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Россиянам рассказали о замене импортного ПО для проектированияПосле ухода компании-разработчика AutoCAD из России
Эксперт рассказал, как Россия заместила ПО ушедшего производителя AutoCAD
Россия разработала свою версию промышленного программного обеспечения AutoCAD, которое считается аналогом американского продукта от компании Autodesk. Об этом рассказал Александр Баев, директор компании «Глазар».
По словам Баева, ранее была информация о блокировке программы AutoCAD в российских строительных организациях из-за использования взломанных версий. Однако он утверждает, что есть альтернатива — платформа nanoCAD от компании «Нанософт», которая представляет собой полноценный аналог и совместима с файлами AutoCAD.
Источник:ria.ru
Автор:Николай Шелофастов