Россиянам рассказали об эффективности режима инкогнито в браузере для защиты данных

Многие пользователи уверены, что режим инкогнито защищает их от хакеров и скрывает действия в Интернете от поисковых систем. Однако исследования показывают, что это заблуждение. Например, в 2018 году учёные из Чикагского и Ганноверского университетов опросили около 460 человек и выяснили, что более половины респондентов считают, что в приватном режиме поисковые запросы не сохраняются даже при входе в аккаунт Google. Кроме того, многие ошибочно полагают, что этот режим удаляет данные задним числом, скрывает местоположение или защищает от вирусов, хотя это не так.

Основное преимущество режима инкогнито в том, что он не сохраняет историю просмотров, cookie-файлы и данные форм на устройстве. Это значит, что ваш ноутбук или телефон не «запомнит», на каких сайтах вы были, и не передаст эту информацию следующему пользователю. Но приватный режим не влияет на сохранение загруженных файлов, закладок или видимость вашего местоположения. Также он не защищает от отслеживания со стороны интернет-провайдеров, работодателей или правительственных организаций.

Режим инкогнито полезен для обхода платных экранов на новостных сайтах, минимизации сбора данных рекламными сетями и предотвращения искажения поисковых запросов алгоритмами. Чтобы его включить, достаточно открыть меню браузера и выбрать пункт «режим инкогнито» или нажать сочетание клавиш Control + Shift + N. Для завершения работы в приватном режиме просто закройте все соответствующие вкладки.