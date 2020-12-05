Россиянам рассказали об источниках звонков с неизвестных номеров

Специалист сообщил, что скрывают свои номера абоненты, которые не хотят раскрывать свой номер или для ограничения обратных звонков. Зачастую же анонимные номера эксплуатируются для осуществления так называемых “холодных звонков”. Как правило такие звонки совершают частные компании, финансовые организации, коллекторские агентства и предприятия сферы ЖКХ.

”Лучший способ защиты от таких звонков — сбрасывать звонки и не брать телефоны. Для удобства можно скачать специальное приложение, которое определяет скрытые номера, но, устанавливая такую программу, вы также даете доступ к своим контактам”, - поделился Тимофеев.