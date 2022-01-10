Россиянам рассказали об опасности антител для своего хозяина

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Россиянам рассказали об опасности антител для своего хозяинаОднако нет тяжелых последствий этого
Александр Чепурнов, начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии заявил, что иногда антитела, после уничтожения коронавируса, могут напасть на белки тела хозяина.
По словам вирусолога, аутоагрессивные антитела становятся активными из-за нарушений, которые приводят к иммунологическим ошибкам.
Из-за определенного сходства в структуре белков, — как самого вируса, так и некоторых белков организма, — возникают такие перекресты, когда некоторые антитела начинают связываться уже с белками хозяина
Александр Чепурнов
Профессор вирусологии
Однако вирусолог утверждает, что тяжелых случаев подобного явления на сегодняшний день не наблюдалось.
Сейчас ученые заняты вопросом, может ли привести вакцинация к появлению подобных аутоагрессивных антител. “Пока эта проблема не выглядит очень острой”, — уточняет Чепурнов.
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Источник: URA.news