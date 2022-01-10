Россиянам рассказали об опасности антител для своего хозяина

Однако вирусолог утверждает, что тяжелых случаев подобного явления на сегодняшний день не наблюдалось.

Сейчас ученые заняты вопросом, может ли привести вакцинация к появлению подобных аутоагрессивных антител. “Пока эта проблема не выглядит очень острой”, — уточняет Чепурнов.

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