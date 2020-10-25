Россиянам рассказали об опасности беруш для здоровья

”Да, они действительно могут нанести вред здоровью, но только если вы не будете соблюдать элементарные требования во время их использования”, - рассказала Базаркина.

Врач отметила, что приспособление, при использовании, нужно вставлять с предельной осторожностью, для того, чтобы избежать травмирования кожи слухового прохода и ограничить проникновение инфекции. Руки, а также сами беруши должны быть в чистом состоянии. Кроме того, Базаркина напомнила, что использовать повторно одноразовые беруши нельзя, так как зачастую они выполнены из материала, легкого для распространения бактерий.

Помимо прочего врач посоветовала не прибегать к использованию беруш, если есть такая возможность. По словам Базаркиной, это позволит уменьшить риск занесения инфекции и травмирования слухового прохода.