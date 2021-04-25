Россиянам рассказали об опасности "британской диеты" для здоровья

Об этом специалист рассказала в рамках беседы с телеканалом «Звезда». Так, по ее словам, особенностью такого рациона питания является высокое содержание простых углеводов, что, в свою очередь, чревато набором лишних килограммов. В частности, “британская диета” не исключает употребление джемов и белого хлеба, благодаря которым ускоряется процесс попадания углеводов в кровь и их последующее усвоение. Это и может способствовать набору лишних килограммов.

Однако это не последняя проблема, которая может произойти при таком рационе. Также он опасен и повышенным риском развития сахарного диабета. Дело в том, что быстрые углеводы способствуют развитию инсулиновой резистентности. Кроме того, сливочное масло способствует росту уровня жиров и плохого холестерина, что для людей старше 40 лет чревато развитием атеросклероз сосудов.