Россиянам рассказали об опасности функции "автоплатеж" с карты

Так, проблема может возникнуть, если подключить эту опцию и не проверить, куда именно перечисляются средства. Таким образом можно обнаружить, что реквизиты были введены некорректно, за счет чего долг лишь увеличивался. Помимо прочего в случае потери SIM-карты или же прекращения использования каких-либо сервисов можно и вовсе забыть, что автоплатеж был подключен. Насибулина порекомендовала проверять подключенные услуги в мобильном банке.

”Мошенническое использование автоплатежа теоретически возможно только в том случае, если на телефон пользователя проникнет вирус, благодаря которому злоумышленник получит доступ к мобильному банку. В этом случае он не только сможет подключить автоплатежи, но и просто вывести деньги с карты, сам себе выдав подтверждение через перехваченный код в СМС”, — сообщила Насибулина.