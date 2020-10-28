Россиянам рассказали об опасности найденного на улице смартфона

И дело вовсе не в том, что в стране и мире буйствует пандемия коронавируса — все куда более прозаично. Потерянный гаджет таит прочие опасности, сообщает агентство Прайм. Например, он может быть неисправен, а значит есть риски неполадок с тем же аккумулятором, которые могут привести к взрыву смартфона прямо в руках нашедшего.

Также эксперт отметил, что устройство могли выбросить специально, так как в нем могут содержаться компрометирующие данные, связанные, к примеру, с наркоторговлей или другими преступлениями. Еще одной причиной, почему стоит отказаться от идеи поднять потерянный кем-то смартфон - риск привлечения к себе ненужного внимания полиции. Лучше всего, по словам Лоевского, отдать найденное устройство работникам общественного пространства, где была обнаружена находка.