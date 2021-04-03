Россиянам рассказали об опасности пластиковых контейнеров для здоровья

По словам эксперта, неправильная эксплуатация пластиковой посуды не только уменьшает срок использования контейнеров, но и чревата негативными последствиями для здоровья.

”Некоторые из видов пластиковых контейнеров не допускаются для контакта с пищевыми продуктами, или это тара одноразового применения. Могут быть указания к использованию: только для сухих сыпучих продуктов или только для холодной пищи, для горячих продуктов, для разогрева в микроволновой печи”, - рассказала Раева, отметив, что избежать этого можно прочитав указания к использованию.

Помимо прочего специалист порекомендовала не пользоваться многоразовой посудой для употребления еды. Дело в том, что механические контакты с поверхностью приведут к порче покрытия, что, в свою очередь, увеличивает вероятностью попадания соли тяжелых металлов и токсичных элементов в пищу.