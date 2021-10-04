Россиянам рассказали об опасности платежей с чужой карты

Так, по словам юриста, оплата товаров и услуг чужой картой опасна ввиду того, что по закону эти действия расцениваются как мошеннические.

“Карта — пластиковое изделие — принадлежит не человеку, а той кредитно-финансовой организации, которая ее выпустила. А вот уже расчетный счет, приложением к которому она является, является собственностью держателя карточки”, — отметил Соловьев.

В этой связи при нахождении чужой банковской карты с ее помощью нельзя совершать какие - либо операции. Правильнее всего в этой ситуации отнести находку в ближайшее отделение банка, выпустившего карту или же передать ее представителю торговой точки.