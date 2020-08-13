Россиянам рассказали об опасности посещения “запрещенных” сайтов в режиме инкогнито

Так, по словам специалиста, несмотря на то, что данный режим может гарантировать приватность на определенном гаджете, он не сможет сделать этого при посещении “запрещенных” сайтов.

”Этот режим позволяет изолировать одну конкретную вкладку от других, поэтому сайты, которые вы просматриваете в этой вкладке, открытой в режиме "инкогнито", не будут отслеживаться в других. Таким образом, этот режим не обеспечивает вашей анонимности в сети, а скорее, обеспечивает вашу приватность на определенном устройстве”, — отметил эксперт. Сообщается, что использовать режим инкогнито может быть полезным в случае эксплуатации чужого или общественного компьютера.