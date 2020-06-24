Наука и технологии
Сегодня 17:11
Россиянам рассказали об опасности постоянно включенного Bluetooth на смартфоне
Дело не только в снижении времени работы устройства
Старший инженер-программист по цифровой безопасности компании Avast Войтех Бочек рассказал россиянам об опасности постоянно включенного Bluetooth на смартфоне.
Так, по словам эксперта, перманентная работа Bluetooth чревата уменьшением времени работы смартфоны. Кроме того, это также может привести к атаке злоумышленников. Отмечается, что особенностью Bluetooth является автоматическое переключение на непродолжительный срок в режим обнаружения для того, чтобы пользователь смог подключить смартфон по сети к другому устройству. Несмотря на то, что данная опция создана для удобства, она повышает вероятность подключения к устройству злоумышленников.
”Если отключить режим обнаружения в Bluetooth или просто полностью отключить Bluetooth, то это не позволит другим посторонним устройствам пытаться отправлять данные или выполнять соединение с телефоном”, — поделился Бочек.