Россиянам рассказали об опасности постоянно включенного Bluetooth на смартфоне

Так, по словам эксперта, перманентная работа Bluetooth чревата уменьшением времени работы смартфоны. Кроме того, это также может привести к атаке злоумышленников. Отмечается, что особенностью Bluetooth является автоматическое переключение на непродолжительный срок в режим обнаружения для того, чтобы пользователь смог подключить смартфон по сети к другому устройству. Несмотря на то, что данная опция создана для удобства, она повышает вероятность подключения к устройству злоумышленников.

”Если отключить режим обнаружения в Bluetooth или просто полностью отключить Bluetooth, то это не позволит другим посторонним устройствам пытаться отправлять данные или выполнять соединение с телефоном”, — поделился Бочек.