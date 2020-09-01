Россиянам рассказали об опасности синего экрана смартфона

Так, для того, чтобы ограничить вредное воздействие синего света необходимо уменьшить время использования устройств, излучающих его. Однако это не единственный метод избавления от его пагубного влияния, также в этом могут помочь компьютерные очки.

”По примеру того, как мы защищаем кожу от попадания ультрафиолетовых лучей — наносим крем от загара, следует защищать и сетчатку глаза”, — поделилась врач. Она отметила, что специальные очки обладают возможностью нивелировать излучение, а также устранять лучи чрезмерного фиолетового и синего спектра. Кроме того, они также способны ликвидировать блики, возникающие на поверхности дисплея.

Напомним, что ранее учеными было обнаружено, что при продолжительной воздействии синего света возникают нарушения выработки гормона сна. Это, в свою очередь, чревато сложностями при погружении в сон, а также тревожным сном.