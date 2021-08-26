Россиянам рассказали об опасности употребления алкоголя при COVID-19

Согласно обнародованным данным, алкоголь при заболевании COVID-19, может усилить процесс формирования тромбов в организме. В частности, он приводит сгущению крови, что, в свою очередь, и способствует тромбообразованию. Кроме того, спиртные напитки могут усугубить процесс поражения эндотелия сосудов. Специалист также отметил, что зараженные коронавирусом люди сталкиваются с поражениями печени, а дополнительная нагрузка на орган в виде алкоголя лишь ухудшает ситуацию.

Отказаться при коронавирусе стоит и от курения. Так, если у курильщика наблюдаются проблемы с легкими COVID-19 может протекать в тяжелой форме.

Нескольким ранее мы писали о том, как спорт может защитить от коронавируса.