Россиянам рассказали об опасности запроса доступа к GPS от приложений

Геолокация на смартфонах позволяет точно определить местоположение устройства, если активирован GPS. Даниил Чернов, автор продукта Solar appScreener, объяснил, что даже без GPS-системы телефон может оценить свою локацию, используя сигналы от мобильных операторов или ближайших Wi-Fi сетей. Однако, как отметил специалист, доступ к этим данным могут получить любые приложения, если пользователь предоставит им соответствующие разрешения.

Чернов предупредил, что злоумышленники могут использовать эту функцию, установив на устройство вредоносное приложение. Он пояснил, что такие программы могут передавать информацию о геолокации своему владельцу, используя уязвимости в операционных системах iPhone и Android. Кроме того, в подобных схемах могут быть задействованы трояны, которые крадут данные и отправляют их мошенникам.

Помимо угроз со стороны вредоносных приложений, Чернов указал на легальные сервисы, требующие доступа к геолокации. Это могут быть навигационные приложения, платформы для аренды автомобилей или электросамокатов, а также сервисы для таргетированной рекламы. Он подчеркнул, что цифровые следы, связанные с местоположением, могут быть использованы третьими лицами, что увеличивает риск утечек личной информации. Специалист призвал быть внимательными к правам доступа приложений, так как геолокационные данные могут быть как полезными, так и опасными для конфиденциальности.