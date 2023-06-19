Россиянам рассказали об опасностях большой истории Wi-Fi подключений

Специалисты Роскачества предупреждают о возможной опасности сохранения автоматических учётных данных для подключения к общественным Wi-Fi-сетям на телефоне. По их словам, в таком случае злоумышленники могут воспользоваться легальными программами для тестирования безопасности сетей и получить доступ к устройству пользователя.

Хакеры могут взломать устройство, используя название сети из сохранённого списка, чтобы его устройство ошибочно приняло её за безопасную. Это даёт злоумышленникам возможность перехватывать весь интернет-трафик пользователя и реализовывать различные мошеннические схемы, включая вынужденное обновление системы или установку вредоносного программного обеспечения.

Эксперты Роскачества рекомендуют не соглашаться на сохранение временных подключений к сетям и регулярно очищать список сохранённых сетей после завершения сессии, нажимая кнопку «Забыть» для каждой из них. Это поможет защититься от потенциальной угрозы безопасности.