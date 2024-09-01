Россиянам рассказали об опасностях дипфейков

В последнее время термин «дипфейк» стал появляться в новостях всё чаще. Это технология, которая с помощью искусственного интеллекта создаёт реалистичные, но поддельные видео или изображения. Алгоритмы глубокого обучения обрабатывают огромные объёмы данных и могут на их основе синтезировать новые визуальные материалы, создавая иллюзию того, что человек на видео говорит или делает что-то, чего на самом деле не происходило.

Наиболее популярным применением дипфейков является замена лиц на видео или изменение речи, что делает подделку невероятно правдоподобной. Для создания таких материалов используются нейронные сети, например, генеративно-состязательные сети (GANs). Эти сети состоят из генератора, который создаёт фейковые изображения, и дискриминатора, который пытается их разоблачить. Процесс продолжается до тех пор, пока фейк не станет настолько качественным, что его невозможно будет отличить от настоящего.

Хотя дипфейки часто воспринимаются негативно, у этой технологии есть и легальные, полезные приложения. Например, в киноиндустрии с помощью дипфейков можно «оживить» актёров, которые уже ушли из жизни, или омолодить персонажа. Также технология находит применение в обучении, например, для создания реалистичных симуляций в медицине или в службах безопасности. Однако, несмотря на положительные стороны, дипфейки несут и серьёзные угрозы, такие как создание поддельной порнографии или мошенничество с использованием поддельных голосовых вызовов, что может привести к финансовым потерям и разрушению репутации.