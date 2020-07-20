Россиянам рассказали об опасных для употребления видах рыб

Доктор технических наук Елена Харенко отметила, что паразиты, которые характерны для рыб в пресноводных водоемах действительно способны нанести вред человеческому здоровью. Она также поделилась, что большая часть паразитарных болезней гельминтозов фиксируется в таких регионах России как Сибирь и Дальний Восток, что обусловлено употреблением самостоятельно пойманной рыбы и соответствующей продукции.

Что касается опасных для употреблениях видах рыб, к ним можно отнести нототению, скумбрию, тунец, сардину, кете, горбушу, сельд, треску, салаке, ставрид, пикш, морской окунь, камбалу, рыбу-саблю, поскольку в них могут находится личинки нематод, которые приводят к анизакидозу. В то же время, вызвать описторхоз способны рыбы семейства карповых, а к дифиллоботриозу может привести судак, щука, налим, окунь и ерш.

”Для уничтожения личинок нематод рыбу необходимо выдержать в течение 14 суток в условиях стандартной морозильной камеры при температуре минус 18–20 градусов. Для уничтожения личинок трематод необходимо выдержать рыбу или рыбную продукцию при температуре минус 28 градусов не менее 32 часов”, - поделилась старший научный сотрудник ФГБНУ «ВНИРО» Анастасия Согрина, отметив, уничтожить личинки цестод, в свою очередь, можно с помощью охлаждения рыбы на протяжении 72 часов при температуре -12 градусов. В то же время, обеззаразить беспозвоночных, в числе которых раки, можно путем тепловой обработки.