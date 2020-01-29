Россиянам рассказали об опасных последствиях гриппа

”Грипп – единственная острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), влекущая за собой серьезные осложнения, которые не только нарушают работу нашего организма, но и опасны для жизни. А осложнения эти возникают очень часто. Чаще всего осложнения гриппа носят отсроченный характер, проявляются спустя некоторое время, когда человек уже забыл о перенесенной инфекции”, — говорится в данном сообщении.

По словам экспертов, основными представителями группы риска, в которой болезнь чаще всего протекает по неблагоприятному исходу, являются дети до года и взрослые в возрасте более 60 лет. При этом у последних, для столкновения с неприятными осложнениями гриппа, должны иметься заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, а также эндокринные патологии.