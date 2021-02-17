Россиянам рассказали об ошибках, совершаемых в соцсетях

По словам эксперта, пользователям следует тщательно анализировать контент, который они публикуют на различных платформах. Дело в том, что в последнее время все чаще можно услышать об историях, когда опубликованные изображения приводят к негативным последствиям.

Соколова напомнила о недавнем случае взлома видеоконференции министров обороны ЕС голландским репортером. Что интересно, что этого мужчина даже не использовал хакерские приемы.

”Дело в том, что глава оборонного ведомства Нидерландов поделилась фотографией, на которой запечатлена онлайн-конференция — и логин входа в неё вместе с пятью из шести цифр пароля. Десяти попыток было достаточно, чтобы войти в конференцию, на которой обсуждаются закрытая информация и конфиденциальные вопросы”, - поделилась Соколова.

Специалист порекомендовала ограничить публикацию чувствительных данных о себе, в числе которых сканы паспорта, номера карт и прочие. Не стоит делиться в сети и своим местоположением в моменте, поскольку это может стать маяком для мошенников.