Россиянам рассказали об особенностях подготовки российских космонавтов

Новых кандидатов в космонавты будут готовить для полётов на любые станции, включая будущую Российскую орбитальную станцию (РОС). Однако для начала их желательно отправить на проверенную МКС, чтобы они набрались опыта. Об этом сообщил Сергей Крикалев, исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам. В мае 2024 года завершился набор в отряд космонавтов, в который вошли одна девушка и трое мужчин.

По словам Крикалева, кандидаты будут подготовлены для универсальных задач в космосе, независимо от станции, на которой им предстоит работать. Новичкам желательно получить первый опыт на надёжной и проверенной технике, как на МКС. Крикалев подчеркнул, что окончательное решение о месте полёта будет зависеть от готовности конкретных миссий.

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов ранее утвердил график развёртывания РОС и подписал контракты на её строительство. Развёртывание начнётся с запуска научно-энергетического модуля в 2027 году. По мнению «Роскосмоса», создание РОС обеспечит непрерывность российской пилотируемой программы после завершения участия в проекте МКС и позволит решать задачи научного и технического развития, а также национальной безопасности.