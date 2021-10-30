Россиянам рассказали об отверстиях в лёгких из-за COVID-19

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Россиянам рассказали об отверстиях в лёгких из-за COVID-19Хирургически такое сложно вылечить
За последний год стало известно много нового о том, как коронавирус влияет на организм человека. Об одном таком «последствии» рассказал врач-пульмонолог Сергей Пурясев.
По словам специалиста, у пациентов, столкнувшихся с осложнениями из-за коронавируса, может развиться свищ — подобие отверстий в лёгких. Такие изменения в органе связаны с его воспалением. Именно оно приводит к деформированию его стенок и появлению гнойников, напоминающих дырки.
Это серьёзнейшее осложнение, которое грозит сепсисом, заражением крови, и лечится только антибиотиками, бронхоскопией, когда идёт очистка от гноя. Хирургически свищ трудно лечить, потому что сшить нельзя. Сергей Пурясев
При этом врач также уточнил, что свищ бьёт и по людям, страдающим алкоголизмом, трофическими расстройствами. Есть риски столкнуться с ним и у людей с нарушением режима питания.
Источник: URA.RU