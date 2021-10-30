Россиянам рассказали об отверстиях в лёгких из-за COVID-19

По словам специалиста, у пациентов, столкнувшихся с осложнениями из-за коронавируса, может развиться свищ — подобие отверстий в лёгких. Такие изменения в органе связаны с его воспалением. Именно оно приводит к деформированию его стенок и появлению гнойников, напоминающих дырки.

Это серьёзнейшее осложнение, которое грозит сепсисом, заражением крови, и лечится только антибиотиками, бронхоскопией, когда идёт очистка от гноя. Хирургически свищ трудно лечить, потому что сшить нельзя. Сергей Пурясев

При этом врач также уточнил, что свищ бьёт и по людям, страдающим алкоголизмом, трофическими расстройствами. Есть риски столкнуться с ним и у людей с нарушением режима питания.