Россиянам рассказали, опасно ли устанавливать банковские приложения на смартфон

Чтобы избежать опасности в виде утечек личных данных и кражи средств со счетов, по словам эксперта, следует установить мобильный антивирус на смартфон. Кроме того, не стоит предоставлять доступ с устройства к счетам с большими суммами. Также эксперт отметил опасность перехода по ссылкам, которые могут поступить в смс от неизвестных номеров.

Щельцин поделился, что не все программы, связанные с банками и доступные в магазине приложений, действительно имеют официальное отношение к банкам.