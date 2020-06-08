Наука и технологии
Сегодня 15:15
Россиянам рассказали, опасно ли устанавливать банковские приложения на смартфон
Риски, все таки, есть
Издание “Прайм” опубликовало новый материал, в рамках которого россиянам рассказали, опасно ли устанавливать банковские приложения на смартфон. Так, по словам главы АНО "Цифровые платформы" Арсения Щельцина, несмотря на удобство использования мобильных банковских программ - иногда они накладывают определенные риски.
Чтобы избежать опасности в виде утечек личных данных и кражи средств со счетов, по словам эксперта, следует установить мобильный антивирус на смартфон. Кроме того, не стоит предоставлять доступ с устройства к счетам с большими суммами. Также эксперт отметил опасность перехода по ссылкам, которые могут поступить в смс от неизвестных номеров.
Щельцин поделился, что не все программы, связанные с банками и доступные в магазине приложений, действительно имеют официальное отношение к банкам.
Как правило, такие неофициальные приложения используются для того, чтобы собирать пользовательские данные, а потом использовать их в коммерческих целях