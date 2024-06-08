Россиянам рассказали, почему будущее за человекоподобными роботами

На Петербургском экономическом форуме старший вице-президент Сбербанка, Андрей Белевцев, поделился мыслями о перспективности инвестиций в антропоморфных роботов в сфере искусственного интеллекта. Он предсказал резкий прогресс в этой области в ближайшие два-три года.

Белевцев отметил, что нет необходимости специально адаптировать интерфейсы для использования человеком, потому что новое поколение роботов уже умеет работать с интерфейсами, созданными для людей. Он подчеркнул, что антропоморфные роботы становятся востребованными из-за сложности изменения окружающей среды, предназначенной для человека.

По мнению Белевцева, наступит момент, когда новые технологии станут незаменимыми в повседневной жизни, и подготовка к этому должна начаться уже сейчас. Сбербанк уже занимается разработкой собственных роботов, однако они пока не имеют человекоподобного вида.