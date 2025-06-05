Россиянам рассказали, почему ИИ не заменит человека

Искусственный интеллект становится незаменимым помощником для человека, помогая справляться с рутинными задачами и оставляя больше времени для творчества и сложных решений. По мнению директора консалтинговой компании «Яков и Партнёры» Марины Дороховой, ИИ не заменит людей, но станет важным инструментом для их работы. Она подчеркнула, что те, кто научится использовать новые технологии, получат значительное преимущество, тогда как те, кто игнорирует ИИ, могут оказаться в менее выгодном положении.

По мнению эксперта, ИИ уже активно внедряется в такие сферы, как HR, финансы и IT. В кадровых процессах и документообороте нейросети берут на себя стандартные операции, а в IT помогают программистам с проверкой и доработкой кода. В сфере клиентского сервиса искусственный интеллект персонализирует услуги и делает их доступными круглосуточно, заменяя операторов в стандартных ситуациях. Это освобождает специалистов для более сложных задач и улучшает взаимодействие с клиентами.

Марина Дорохова также отметила, что появление ИИ приводит к созданию новых профессий. Например, растёт спрос на промт-инженеров и AI-тренеров, которые помогают адаптировать и обучать технологии. Она подчеркнула, что вместо сожалений по поводу исчезновения привычных задач, таких как ручное написание писем, лучше сосредоточиться на возможностях, которые открывают современные технологии.