Россиянам рассказали, почему хрустят суставы

Если у вас часто хрустят суставы, это может быть признаком гипотонии, то есть снижения артериального давления. Об этом рассказал профессор кафедры геронтологии и гериатрии МГМСУ, кардиолог Юрий Конев. Помимо хруста, гипотонию могут сопровождать слабость, головокружение и неустойчивость при вставании.

Молодые люди с гипотонией часто испытывают хруст в суставах при сгибании конечностей из-за хондродисплазии соединительной ткани, пояснил врач. К сожалению, точных методов лечения гипотонии не существует, и профилактика сводится к общим рекомендациям. Врач отметил, что гипотонией считается снижение давления ниже 100 мм рт. ст. по верхнему показателю и ниже 60 мм рт. ст. по нижнему.