Россиянам рассказали, почему купаться в фонтане вредно для здоровья

Нескольким ранее мы писали о советах врач-педиатра Ирины Добрецовой, которые могут помочь пережить жару. В этом списке не найти упоминания о купании в фонтане, и на то есть свои причины, о которых сообщил иммунолог Павел Бережанский. Так, по его словам, опасным фонтан является ввиду стоячей воды, которая в нем содержится. Дело в том, что из-за высокой уличной температуры вероятность инфицирования кишечной инфекцией увеличивается. Кроме того, такое купание чревато отравлением.

Помимо прочего специалист обратил внимание на то, что в фонтанах часто купаются не только люди, но и птицы и бродячие собаки, что, в свою очередь, влечет за собой аллергены и глистную инвазию. Дождевая вода, в свою очередь, которая тоже есть в фонтане, может привести к заражению стрептококком, стафилококком и другими инфекциями.