Россиянам рассказали, почему мошенники звонят в самое неудобное время

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Россиянам рассказали, почему мошенники звонят в самое неудобное времяУтром, ночью или же в рабочее время
Замдиректора центра Анна Горелик рассказала, почему злоумышленники звонят своим жертвам в самое неудобное время — как правило это утро, ночь или же рабочее время.
Так, согласно опубликованным данным, делается это умышленно, чтобы помешать жертве сконцентрироваться и принять логичное решение. Причем схемы обмана могут меняться в зависимости от времени года.
“Звонки могут поступать рано утром или ночью. Это может быть разгар рабочего дня понедельника, вечер пятницы, новогодние каникулы, майские праздники или период отпусков. Задача злоумышленников – застать жертву в то время, когда ей сложнее всего критически анализировать информацию”, — поделилась Горелик.
По словам специалиста, таким образом даже финансово подкованные люди могут совершить ошибку и поверить в правдивость слов злоумышленников.