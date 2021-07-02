Россиянам рассказали, почему мошенники звонят в самое неудобное время

Так, согласно опубликованным данным, делается это умышленно, чтобы помешать жертве сконцентрироваться и принять логичное решение. Причем схемы обмана могут меняться в зависимости от времени года.

“Звонки могут поступать рано утром или ночью. Это может быть разгар рабочего дня понедельника, вечер пятницы, новогодние каникулы, майские праздники или период отпусков. Задача злоумышленников – застать жертву в то время, когда ей сложнее всего критически анализировать информацию”, — поделилась Горелик.

По словам специалиста, таким образом даже финансово подкованные люди могут совершить ошибку и поверить в правдивость слов злоумышленников.