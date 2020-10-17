Наука и технологии
Сегодня 08:31
Россиянам рассказали, почему может тормозить новый компьютер
От перегрева до обмана производителя
Директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов раскрыл россиянам причины, по которым новый компьютер может тормозить. Одной из причин может быть обман производителя.
Кроме того, не имея знаний о технике, обмануть может и продавец в магазине, подсунув покупателю модель с устарелыми деталями. В то же время, если компьютер и его технические особенности новые, тормозить он может ввиду отсутствия антивируса, что привело к заражению. В ряде случаев вирусы используют не для кражи личной информации или средств, а с целью эксплуатации мощности устройства.
Также компьютер может тормозить потому, что пользователь разрешил пользоваться автозагрузкой множеству программ, и пока они запускаются, техника будет работать очень слабо, а потом ПО будет тянуть ресурсы, работая скрыто.
Проблемы могут наблюдаться и в связи с перегруженным системным диском и реестром, что может возникать из-за переноса всех файлов с прошлого устройства. Основной причиной торможения компьютера Мясоедов назвал перегрев.