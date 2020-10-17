Россиянам рассказали, почему может тормозить новый компьютер

Кроме того, не имея знаний о технике, обмануть может и продавец в магазине, подсунув покупателю модель с устарелыми деталями. В то же время, если компьютер и его технические особенности новые, тормозить он может ввиду отсутствия антивируса, что привело к заражению. В ряде случаев вирусы используют не для кражи личной информации или средств, а с целью эксплуатации мощности устройства.