Россиянам рассказали, почему не нужно полностью разряжать телефон

Так, эксперт отметил, что полностью разряжать смартфон стоил лишь в случае калибровки батареи, которая подвергается быстрой разрядке. Однако в данном случае аккумулятор уже мог выйти из строя, в связи с чем рекомендуется отдать его специалисту.

”Распространенная информация о том, что срок службы аккумулятора существенно повысится, если вы будете его разряжать до 0% или что работа на ноутбуке со включенным кабелем питания сокращает жизнь аккумулятора – это миф, не имеющий ничего общего с действительностью”, — поделился Куканов. Так, по словам специалиста, большая часть современных устройств создана с применением литий-ионных или литий-полимерных аккумуляторов, для которых полный цикл разрядки и зарядки не актуален.