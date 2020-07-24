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Россиянам рассказали, почему не нужно полностью разряжать телефон
Это было актуально для старых типов аккумуляторов
Издание “Прайм” опубликовало новый материал, в рамках которого руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал россиянам, почему не нужно полностью разряжать телефон.
Так, эксперт отметил, что полностью разряжать смартфон стоил лишь в случае калибровки батареи, которая подвергается быстрой разрядке. Однако в данном случае аккумулятор уже мог выйти из строя, в связи с чем рекомендуется отдать его специалисту.
”Распространенная информация о том, что срок службы аккумулятора существенно повысится, если вы будете его разряжать до 0% или что работа на ноутбуке со включенным кабелем питания сокращает жизнь аккумулятора – это миф, не имеющий ничего общего с действительностью”, — поделился Куканов. Так, по словам специалиста, большая часть современных устройств создана с применением литий-ионных или литий-полимерных аккумуляторов, для которых полный цикл разрядки и зарядки не актуален.