Россиянам рассказали, почему не стоит использовать смартфон перед сном

Так, эксплуатация смартфона перед сном может отрицательно сказаться на состоянии пользоваться, вплоть до возникновения головной боли утром. Эксперт отметил, что свет, излучаемый экраном устройства в условиях окружающей темноты, способствует работе мозга, становясь раздражителем для некоторых его зон.

”За счет контрастности интенсивность света и цветовая температура влияют на переход человека из состояния бодрствования в состояние сна. Даже если мы не видим яркие вспышки экрана, головной мозг все равно реагирует”, — рассказал специалист.