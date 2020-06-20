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Россиянам рассказали, почему не стоит использовать смартфон перед сном
Все таки лучше засыпать без смартфона
Агентство “Прайм” опубликовало новый материал, в рамках которого россиянам рассказали, почему не стоит использовать смартфон перед сном. Об этом с представителями агентства поделился медицинский директор сервиса DocDoc.ru Владислав Мохамед Али.
Так, эксплуатация смартфона перед сном может отрицательно сказаться на состоянии пользоваться, вплоть до возникновения головной боли утром. Эксперт отметил, что свет, излучаемый экраном устройства в условиях окружающей темноты, способствует работе мозга, становясь раздражителем для некоторых его зон.
”За счет контрастности интенсивность света и цветовая температура влияют на переход человека из состояния бодрствования в состояние сна. Даже если мы не видим яркие вспышки экрана, головной мозг все равно реагирует”, — рассказал специалист.