Россиянам рассказали, почему не стоит пить корвалол в качестве снотворного

Специалист предупредила, что метод борьбы с бессонницей с помощью корвалола является опасным. Дело в том, что организм воспримет это как способ сэкономить силы и перестроится. Впоследствии он перестанет даже пробовать уснуть самостоятельно, вызывая привыкание. Помимо прочего необходимо помнить и о побочных эффектах этого препарата.

”Почему-то в нашем обществе корвалол считается очень простым средством. На самом деле это тяжелейший препарат. Он вызывает практически такое же привыкание, как наркотическое вещество. Нередки случаи, когда люди, стремясь бросить это «снотворное», прибегают к помощи психотерапевта”, — отметила специалист.