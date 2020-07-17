Россиянам рассказали, почему нужно худеть летом

Специалист отметил, что сбросить лишние килограммы зимой или весной по силам не каждому, так как при низких температурах телу необходимо больше энергии, что влияет на аппетит. Тогда как летом, по словам эксперта, похудеть проще, поскольку сама погода способствует похудению.

”В жару мы как-то подсыхаем. Количество воды, которое мы в себе носим, становится меньше. Обычно вес снижается просто из-за жары, а не из-за каких-то специальных усилий. Люди в жару теряют килограмма полтора веса просто так”, — поделился диетолог, отметив, что при высоких температурах аппетит уменьшается естественным образом.