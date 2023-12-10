Россиянам рассказали, почему опасно давать всем гостям доступ к Wi-Fi

Раздача домашнего интернета гостям может быть опасной, предупреждают аналитики. Когда гости подключаются к основной домашней сети, возникает риск передачи вирусов или вредоносного программного обеспечения, которые они могли подхватить на ненадёжных сайтах.

Чтобы предотвратить подобные угрозы, эксперты от провайдера цифровых услуг «Дом.ру» советуют использовать гостевую сеть. Это специальная функция в настройках роутера, которая позволяет гостям подключаться к интернету через отдельный Wi-Fi-канал. Таким образом, они не имеют доступа к данным и устройствам в основной домашней сети, обеспечивая безопасность личной информации.

Кроме того, владельцам роутеров рекомендуется использовать возможности настройки гостевой сети для управления скоростью, трафиком и временем доступа гостей. Эти меры помогут снизить риски и обеспечить безопасность подключения. Специалисты также подчёркивают важность регулярного обновления программного обеспечения, роутера и всех подключённых гаджетов.