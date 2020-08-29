Россиянам рассказали, почему оставлять зарядку в розетке опасно

Так, по мнению специалиста, в случае, если пользователь решил оставить зарядное устройство непосредственно в розетке, он сильно рискует не только испортить саму зарядку, но и столкнуться с вполне себе настоящим возгоранием.

”Животные могут сжевать шнур и съесть его, а впоследствии иметь проблемы со здоровьем”, — заявил Косарев, добавив, что также шнур стоит держать подальше и от детей.

Напомнил эксперт и о том, что зарядное устройство необходимо вытаскивать из розетки во время грозы или сильного ветра, поскольку могут возникнуть скачки напряжения в сети.