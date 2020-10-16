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Россиянам рассказали, почему ожирение повышает риск смерти от коронавируса
Из-за нарушения процессов кровообращения и не только
Нескольким ранее гендиректор НМИЦ имени Алмазова Евгений Шляхто заявил, что ожирение увеличивает вероятность смерти от COVID-19 в девять раз. Издание РБК опубликовало материал, в котором российские врачи рассказали, почему чрезмерное увеличение количества жировой ткани в организме повышает риск смерти от коронавируса.
Инфекционист Валерий Безносенко отметил, что ожирение увеличивает риск тяжелого течения болезни после инфицирования COVID-19 в связи с нарушением обменных процессов и кровообращения.
Чем тяжелее масса тела, тем тяжелее работает сосудистая система, больше предпосылок к нарушению реологии крови. Метаболический синдром — это фактор риска и неблагоприятного течения любого инфекционного заболевания.
По словам пульмонолога Сергея Пурясева, у людей с ожирением возникают трудности с дыханием, а также с работой сосудистой системой организма. Как следствие, при течении коронавирусной инфекции одышка лишь нарастает, а сосуды перестают работать, тромбируются, что приводит к гипоксии.