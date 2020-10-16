Россиянам рассказали, почему ожирение повышает риск смерти от коронавируса

По словам пульмонолога Сергея Пурясева, у людей с ожирением возникают трудности с дыханием, а также с работой сосудистой системой организма. Как следствие, при течении коронавирусной инфекции одышка лишь нарастает, а сосуды перестают работать, тромбируются, что приводит к гипоксии.