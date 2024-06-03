Россиянам рассказали, почему полезно перезагружать гаджеты

Главный эксперт из «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов утверждает, что перезагрузка компьютера или смартфона может быть полезной. Он объясняет, что это помогает избавиться от вредоносных программ, которые могут находиться в устройстве и не испытывают проблем от перезагрузки.

Голованов подчёркивает, что особенно важно регулярно перезагружать мобильные устройства и рабочие компьютеры. Это помогает предотвратить возможные угрозы и защитить устройства от атак во время их выключения.

Однако, если есть подозрения на активное заражение компьютера, то лучше не выключать его или перезагружать, а немедленно сообщить об этом специалистам информационной безопасности для дополнительной проверки.