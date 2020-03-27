Наука и технологии
Сегодня 13:09
Россиянам рассказали, почему сейчас стоит воздержаться от пересылки мемов
По той же причине, по которой YouTube ухудшил качество видео
На официальном сайте МТС было опубликовано обращение, подготовленное президентом компании Алексеем Корня, в котором сообщается о том, почему россиянам сейчас стоит воздержаться от пересылки мемов.
Корня рассказал, что на сегодняшний день сети передачи данных представляют собой значительную инфраструктуру, тогда как их пропускная способность, в свою очередь, имеет определенные лимиты. Именно для уменьшения нагруженности сетей Корня попросил пользователей использовать контент в сети более ответственно. Так, он порекомендовал воздержаться от пересылки видеоконтента, имеющего большой объем, десяткам контактам.
”Мемы и хорошее настроение — это важно, но сейчас к потреблению контента в сетях нужно подойти ответственно!” — поделился глава МТС.
Напомним, что нескольким ранее сразу несколько крупнейших компаний, в числе которых YouTube, приняли решение уменьшить качество видеороликов на европейском рынке для снижения перегрузки на интернет.