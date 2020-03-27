Россиянам рассказали, почему сейчас стоит воздержаться от пересылки мемов

Корня рассказал, что на сегодняшний день сети передачи данных представляют собой значительную инфраструктуру, тогда как их пропускная способность, в свою очередь, имеет определенные лимиты. Именно для уменьшения нагруженности сетей Корня попросил пользователей использовать контент в сети более ответственно. Так, он порекомендовал воздержаться от пересылки видеоконтента, имеющего большой объем, десяткам контактам.

”Мемы и хорошее настроение — это важно, но сейчас к потреблению контента в сетях нужно подойти ответственно!” — поделился глава МТС.

Напомним, что нескольким ранее сразу несколько крупнейших компаний, в числе которых YouTube, приняли решение уменьшить качество видеороликов на европейском рынке для снижения перегрузки на интернет.