Россиянам рассказали, почему смартфон может загореться

Так, по словам эксперта, возгорание устройства может быть спровоцировано неправильным подбором адаптера питания. В связи с этим он рекомендовал при выборе зарядного устройства обращать внимание на технические особенности смартфона.

”Надо ознакомиться с техническими характеристиками смартфона и не подавать больше, чем надо, мощности. В лучшем случае подобная самодеятельность приведет к выгоранию аккумулятора, а в худшем – к возгоранию самого устройства”, - предупредил Кузьменко.

Это стоит учитывать и при эксплуатации переносных зарядных устройств. Представитель Роскачества отметил, что неправильная эксплуатация портативной зарядки чревата потерей емкости аккумулятора устройства.