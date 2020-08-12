Россиянам рассказали, почему спиртное противопоказано при вакцинации от COVID-19

Так, по словам специалиста, спиртное оказывает негативное влияние на иммунную систему, ослабляя ее, что, соответственно, ослабляет и эффект самой вакцины. Более того, из-за негативного влияния алкоголя на иммунитет эксперт также порекомендовал не употреблять спиртное и в случае принятия любого препарата.

На сегодняшний день в России зарегистрировано порядка 902 701 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Из них выздоровело 710 298 человек, тогда как умерло 15 260. За последние сутки было выявлено 5 102 новых случаев инфицирования. Предполагается, что отечественная вакцина от COVID-19 будет доступна на прилавках уже в начале 2021 года.