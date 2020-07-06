Россиянам рассказали, получится ли обмануть систему распознавания лиц

Отмечается, что несмотря на то, что система может эксплуатироваться мошенниками, она также помогает находить преступников. Также эксперт перечислил методы, которыми пользуются в разных странах для обмана системы. К примеру, сотрудниками японского Национального института были разработаны специальные очки, которые за счет LED-ламп “слепят” камеру, что не позволяет системе распознать лицо. А стартап URME Surveillance для этих целей создает специальные маски лиц людей на 3D-принтере. Кроме того, можно воспользоваться методом CV-Dazzle, который подразумевает сокрытие некоторых частей лица за рисунками.

Эксперт добавил, что несмотря на все усилия инженеров обойти современные системы, прогресс все равно будет в выигрыше, а алгоритмы распознавания придут иметь возможности обходить искусственные препятствия.