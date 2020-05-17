Россиянам рассказали, поможет ли закаливание в борьбе с коронавирусом

Так, по словам эксперта, увлечение закаливанием способно положительно сказаться на общей сопротивляемости организма различным болезням, но при коронавирусной инфекции этого, увы, может быть недостаточно. ”Одно дело — повышение общей сопротивляемости организма с помощью закаливания, другое дело — непосредственное воздействие на человеческий организм возбудителей инфекционных заболеваний”, — сообщил Лебедев, отметив, что при высокой инфицирующей дозе заражение практически неизбежно.

Однако стоит отметить, что закаливание делает организм более подготовленным, а это, к слову, способствует более эффективной борьбе с вирусом. Кроме того, подготовленный организм может перенести COVID-19 в легкой форме, потратив на выздоровление меньше времени.