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Россиянам рассказали, поможет ли закаливание в борьбе с коронавирусом
Оно может способствовать повышению сопротивляемости организма болезням
Издание “Российская газета” взяло интервью у эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева, в ходе которого россиянам рассказали, поможет ли закаливание в борьбе с коронавирусом.
Так, по словам эксперта, увлечение закаливанием способно положительно сказаться на общей сопротивляемости организма различным болезням, но при коронавирусной инфекции этого, увы, может быть недостаточно. ”Одно дело — повышение общей сопротивляемости организма с помощью закаливания, другое дело — непосредственное воздействие на человеческий организм возбудителей инфекционных заболеваний”, — сообщил Лебедев, отметив, что при высокой инфицирующей дозе заражение практически неизбежно.
Однако стоит отметить, что закаливание делает организм более подготовленным, а это, к слову, способствует более эффективной борьбе с вирусом. Кроме того, подготовленный организм может перенести COVID-19 в легкой форме, потратив на выздоровление меньше времени.