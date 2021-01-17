Россиянам рассказали, при каких болезнях употребление грейпфрута может быть опасным

Помимо прочего, не рекомендуется есть грейпфрут при наличии кардиологических болезней и людям, употребляющим таблетки, снижающие уровень холестерина. Отказаться от этого фрукта следует и людям, которые проходят курс терапии от атеросклероза или лечатся от онкологии, в частности от рака молочной железы.

”В инструкции к данным препаратам есть сноска, где указано, с чем нельзя сочетать медикаменты. Инструкцию читают немногие, однако, это делать действительно необходимо. Другими словами, употреблять грейпфрут нельзя при приеме седативных препаратов и при лечении онкологии”, — поделилась Белоусова.