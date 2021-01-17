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Россиянам рассказали, при каких болезнях употребление грейпфрута может быть опасным
От коронавируса до рака
Диетолог и терапевт Анна Белоусова рассказала россиянам, при каких болезнях употребление грейпфрута может быть опасным. Там, по ее словам, не стоить есть этот фрукт при коронавирусе, поскольку это чревато побочными последствиями для организма.
Помимо прочего, не рекомендуется есть грейпфрут при наличии кардиологических болезней и людям, употребляющим таблетки, снижающие уровень холестерина. Отказаться от этого фрукта следует и людям, которые проходят курс терапии от атеросклероза или лечатся от онкологии, в частности от рака молочной железы.
”В инструкции к данным препаратам есть сноска, где указано, с чем нельзя сочетать медикаменты. Инструкцию читают немногие, однако, это делать действительно необходимо. Другими словами, употреблять грейпфрут нельзя при приеме седативных препаратов и при лечении онкологии”, — поделилась Белоусова.