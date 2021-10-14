Россиянам рассказали, при каких симптомах нужно срочно обращаться к врачу

В целом, даже если человека не беспокоит сердце, стоит в качестве профилактики посещать кардиолога раз в год, и проходить электрокардиограмму и суточное холтеровское мониторирование ЭКГ при необходимости.

В то же время, есть симптомы, при наличии которых консультация врача жизненно необходима. В частности, к таким относят боли в области сердца, головные боли с преобладанием в затылочной части, а также снижение толерантности к спорту, увеличение артериального давления, головокружение, обморок и предобморочное состояние в спокойном состоянии или при минимальной физической активности.

“Каждый из перечисленных симптомов отражает нарушение регионального кровотока, то есть кровоснабжения конкретной области или органа (прежде всего, головы, сердца), что может означать угрозу инсульта или инфаркта, а это уже острые состояния (обострение заболеваний), из которых выйти "сухим" будет суждено далеко не каждому”, — отметил врач.