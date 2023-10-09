Россиянам рассказали, при каком условии им разрешено снимать и выкладывать соседей на YouTube

Такое требование предусмотрено статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ, которая касается охраны изображения гражданина. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов подчеркнул, что фотографировать дома соседей без их размещения в социальных сетях допустимо.

Тем не менее, Гаврилов напомнил о серьёзности нарушений, связанных с распространением данных о частной жизни.

Так, сбор и публикация информации, которая может являться личной или семейной тайной, может привести к уголовной ответственности по статье 137 УК РФ. Нарушители рискуют получить штраф или даже лишение свободы на срок до двух лет.

Депутат также обратил внимание на проблему дронов, которые могут снимать частные дома. Если дрон начал снимать ваш дом, Гаврилов рекомендует обратиться в полицию. Однако пытаться сбить его самостоятельно не стоит: такое право принадлежит только государству.