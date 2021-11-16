Россиянам рассказали причины утечки персональных данных

Аналитик объяснил, что к персональным данным относится наиболее личная информация о человеке, но мошенников интересуют данные, связанные с финансами. Чтобы получить информацию о банковских счетах граждан, злоумышленники прибегают к методам социальной инженерии. Виновными в утечке данных Парфентьев назвал компании, которые не удаляют информацию вовремя.



Как объясняет координатор, утечки персональных данных возникают в связи с тем, что они продолжают храниться после того, как цель их сбора и обработки была достигнута. То есть у компании уже нет необходимости хранить персональные данные, но их продолжают хранить, что привлекает внимание злоумышленников.



Парфентьев добавил, что паспортные данные пользуются спросом среди мошенников. Чтобы уберечь информацию граждан от утечки, необходимо изменить правила предоставления услуг.