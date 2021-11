Россиянам рассказали причины утечки персональных данных

Сейчас гражданин — заложник ситуации take it or leave it, то есть либо человек предоставляет данные компаниям, либо не может получить услугу. В этом плане необходимо некоторое изменение государственного регулирования предоставления персональных данных. То есть теоретически некоторые действия должны совершаться без требования предоставить персональные данные