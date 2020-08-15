Россиянам рассказали про эффективные методы замедлить старение мозга

Эксперт отметил, что современные люди подвержены стрессам, не имея при этом навыков правильной реакции на них. Кроме того, молодые люди могут лениться вести правильный образ жизни, а также иметь дефицит физической активности, чем и обусловлена актуальность проблемы для них.

В качестве одного из эффективных методов замедления старения мозга Мясников назвал сохранение социальной активности. Также важно иметь правильный рацион питания. Так, в число продуктов, полезных для профилактики старческого слабоумия, входят богатые полиненасыщенными жирными кислотами морепродукты.

По словам специалиста, не стоит забывать и о физической активности, поскольку она положительно сказывается на активности мозга. Также следует ограничить вредные привычки.