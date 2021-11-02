Россиянам рассказали про опасность лечения COVID-19 антибиотиками

Эксперт пояснил, что назначение подобных препаратов оправдано, только если пневмония обусловлена бактериальной инфекцией. Такое чаще бывает на госпитальном этапе, в отделениях интенсивной терапии, когда пациент лежит на искусственной вентиляции легких.