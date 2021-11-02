Россиянам рассказали про опасность лечения COVID-19 антибиотиками

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Россиянам рассказали про опасность лечения COVID-19 антибиотикамиВсе дело в мутациях коронавируса
Профессор Владимир Чуланов, Главный внештатный инфекционист Минздрава, раскритиковал лечение коронавируса антибиотиками. По его словам, довольно часто слово «пневмония» заставляет докторов на амбулаторном этапе лечения выписывать больным COVID-19 антибиотики, что, как он утверждает, не имеет никакого смысла.
Эксперт пояснил, что назначение подобных препаратов оправдано, только если пневмония обусловлена бактериальной инфекцией. Такое чаще бывает на госпитальном этапе, в отделениях интенсивной терапии, когда пациент лежит на искусственной вентиляции легких.
Но "вирусная пневмония", или "пневмонит", — это не повод назначать антибиотики
Владимир Чуланов
Главный внештатный инфекционист Минздрава
Чуланов также объяснил, что чрезмерное использование антибиотиков приводит к появлению все большего числа штаммов вируса, устойчивых к лекарству. В результате появления новых резистентных штаммов лечить заболевание будет все сложнее, добавил инфекционист.
Источник: Известия